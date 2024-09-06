В еще одной стране ЕС меняется отношение к украинским беженцам: исследование

Поддержка украинских беженцев в латвийском обществе в последнее время снижается. Это выявило новое исследование касательно ситуации с украинцами в Латвии.

Как украинцы интегрировались в этой стране и сколько латвийцев согласны принимать новых беженцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lsm.lv.

Как украинцы интегрировались в Латвии

Аналитический центр Providus представил новое исследование "Украинские беженцы в Латвии: данные, опыт и отношение латвийского общества". Специалисты опросили 457 человек в апреле-мае 2024 года, чтобы оценить, как украинцы интегрировались в местную жизнь.

Количество украинских беженцев в Латвии точно не известно, потому что официальные данные отличаются.

"Есть те, кто здесь зарегистрирован, - это более 40 тысяч. Ежемесячно их все больше. В январе этого года было 43 тысячи человек. Но по данным Центрального статистического управления, которое анализирует разные данные из реестров, в Латвии проживают 27 тысяч украинцев", - рассказала исследовательница Providus Даце Мейлия.

Значительная часть трудоспособных беженцев нашли работу в Латвии (47%), 1010 граждан Украины зарегистрированы как самозанятые лица. Однако почти 40% трудоустроенных работают в очень простых профессиях (уборщики, кухонные работники, подсобники). Хотя 30% опрошенных – с высшим образованием, столько же – со средним или профессиональным. Согласно своей квалификации устроились только 1% респондентов (в медицине, фармакологии, образовании). Самое большое препятствие в поиске хорошей работы – необходимость знать латышский язык.

Одна из серьезных проблем, которую выявило исследование, – большое количество детей вне местной системы образования.

"Около 1800 детей не в школах. Но это очень большая цифра. По данным бюро статистики, выходит, что 30% детей не в школах", - отметила Даце Мейлия.

Участники опроса рассказали, что в школах учителя часто придерживаются обычной программы и не предоставляют дополнительной языковой поддержки, что существенно ограничивает возможности детей изучать учебные предметы и общаться со сверстниками.

Фото: Мероприятие в поддержку Украины в Латвии (gettyimages.com)

Как относятся в латвийском обществе к приему украинских беженцев

Отношение латвийского общества к украинским беженцам остается в большей степени положительным и дружелюбным. Однако уровень поддержки в последнее время все равно снижается.

"Наше исследование показывает, что в марте большая часть общества (60%) поддерживала и въезд новых беженцев, и включение их в некоторые социально-экономические сферы. И относительно помощи, что латвийское государство должно продолжать ее выплачивать", - рассказала исследовательница.

По данным исследователей, уровень поддержки украинцев латвийским обществом в последнее время снижается примерно до 48%.

Опрос более тысячи жителей Латвии в возрасте с 18 до 75 лет в апреле 2024 года показал, как латвийское общество относится к приему новых беженцев из Украины в Латвии:

поддерживают – 59%;

не поддерживают – 29%;

не определились – 12%.

В анкете тех респондентов, которые не поддерживают пребывание и работу украинских беженцев в Латвии или выбрали вариант ответа "затрудняюсь сказать", спросили о причинах.

В большинстве случаев назывались аргументы, связанные с финансами и экономикой. Треть (30%) опасаются, что украинцы займут рабочие места, вырастет безработица или уменьшатся зарплаты. Несколько опрошенных считают, что украинцы займут места в лучших школах и в лучшем жилье, доступном жителям Латвии. Каждый пятый из тех, кто против приема украинцев, имеет ощущение несправедливости из-за государственной или муниципальной поддержки, которую предоставляют украинцам.

В общей сложности 20% респондентов ответили, что размер поддержки нужно увеличить, а 36% опрошенных считали, что помощь нужно оставить на том же уровне.

Поддержка приема украинских беженцев в странах ЕС

На третьем году войны в странах ЕС находятся более 4 млн украинских беженцев. Если в первые месяцы полномасштабного вторжения подавляющее большинство жителей Европы помогали украинцам и одобряли предоставление им помощи в своей стране, то со временем такое отношение начало "угасать".

Уровень поддержки бежавших от войны в разных странах меняется, хотя и остается на высоком уровне. В частности, в Польше растет количество людей, которые негативно относятся к украинским беженцам. Такие результаты показали новые исследования UW и AEH. Чаще полякам не нравится "требовательность" украинцев, которые якобы имеют "претензии на социальные выплаты", "желание иметь такие же права, как поляки" и "не благодарны за помощь".

Также большинство чехов считают, что в Чехию прибыло больше украинских беженцев, чем страна могла принять. Более половины выступают за то, чтобы украинцы в будущем вернулись домой. Каждый десятый (11%) согласен, чтобы дать украинцам возможность остаться в Чехии на постоянное проживание. Но 60% хотят, чтобы страна принимала беженцев временно с последующим возвращением в Украину.