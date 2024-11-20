Латвія продовжила підтримку українських біженців на 2025 рік: що зміниться

Комісія Сейму Латвії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції затвердила поправки до закону про підтримку українських біженців, які передбачають продовження державної допомоги ще на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Повідомляється, що загальний бюджет підтримки у 2024 році становитиме 65 мільйонів євро.
Продовження фінансової допомоги включає:
Окрім цього, замість двох років, українці отримуватимуть дозвіл на тимчасове проживання в Латвії на три роки.
Також повідомляється, що діти віком від 7 років матимуть право на соціальні гарантії до 19 років.
Зазначається, що українські медики та фармацевти, які працюють у Латвії понад три роки, повинні підтвердити знання латвійської мови на рівні В1.
Також відомо, що проїзні документи, термін дії яких закінчився, залишатимуться чинними в Латвії до 28 лютого 2026 року.
Поправки спрямовані на зниження адміністративного навантаження та підвищення ефективності допомоги. У Міністерстві соціального захисту запевняють, що всі додаткові витрати муніципалітетів будуть компенсовані державою.
Нагадаємо, що у Ризі цього року було відкрито центр розміщення нових біженців з України
Як ставляться до українських біженців у Латвії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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