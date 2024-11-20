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Латвія продовжила підтримку українських біженців на 2025 рік: що зміниться

Фото: біженці з України (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Комісія Сейму Латвії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції затвердила поправки до закону про підтримку українських біженців, які передбачають продовження державної допомоги ще на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що загальний бюджет підтримки у 2024 році становитиме 65 мільйонів євро.

Продовження фінансової допомоги включає:

  • Компенсацію витрат на проживання і харчування вразливих категорій населення.
  • Покриття витрат на медичні препарати.
  • Разову кризову допомогу, яка зросте до 377 євро (16 437 грн) для дорослого (+34 євро, що дорівнює 1482 грн) та до 264 євро (11 510 грн) для дитини (+24 євро, що дорівнює 1046 грн).

Окрім цього, замість двох років, українці отримуватимуть дозвіл на тимчасове проживання в Латвії на три роки.

Також повідомляється, що діти віком від 7 років матимуть право на соціальні гарантії до 19 років.

Зазначається, що українські медики та фармацевти, які працюють у Латвії понад три роки, повинні підтвердити знання латвійської мови на рівні В1.

Також відомо, що проїзні документи, термін дії яких закінчився, залишатимуться чинними в Латвії до 28 лютого 2026 року.

Поправки спрямовані на зниження адміністративного навантаження та підвищення ефективності допомоги. У Міністерстві соціального захисту запевняють, що всі додаткові витрати муніципалітетів будуть компенсовані державою.

Нагадаємо, що у Ризі цього року було відкрито центр розміщення нових біженців з України

Як ставляться до українських біженців у Латвії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Латвія