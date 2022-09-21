Литва привела в повышенную боеготовность войска на фоне частичной мобилизации в РФ

"Поскольку военная мобилизация России будет проходить и у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - написал он.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая стартует уже сегодня. Он планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Добавим, на Банковой уже отреагировали на этот шаг Путина, высмеяв его риторическим вопросом, "Все еще идет по плану, не правда ли?".

Кроме того, премьер Чехии Петр Фиала заявил, что частичная мобилизация в РФ - это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором.

При этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич намекнул, что Рига не будет помогать россиянам избежать мобилизации.

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