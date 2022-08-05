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Латвія припинила видачу віз росіянам. Але залишила один виняток

Фото: громадянам Росії не видаватимуть візи в Латвію (twitter com)
Автор: Сергей Новиков

Латвія призупинила видачу в'їзних віз для громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Повідомляється, що посольство Латвії в Росії призупинило оформлення віз для росіян на невизначений термін. Єдиний виняток - необхідність поїздки на похорон близького родича в Латвії.

Також повідомляється, що в посольстві не пояснили, з чим пов'язано це обмеження. Зазначимо, ще навесні 2022 року Латвія перестала видавати туристичні візи, але оформляла робочі та гуманітарні візи.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу запропонував включити заборона на видачу віз до нового пакету санкцій проти Росії. Сама Естонія вже не видає візи росіянам.

Крім того, стало відомо, що Фінляндія планує посилити візовий режим з Росією.

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Російська ФедераціяЛатвія