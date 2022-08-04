Фінляндія планує посилити візовий режим з Росією

Уряд Фінляндії має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, яку наводить Yle .

Хаавісто розповів, що зараз у Фінляндії стало актуальним питання посилення візового режиму з РФ.

"Я дуже добре розумію моральне обурення (у суспільстві Фінляндії - ред.). Що коли в Україні війна і люди страждають, в той же час (у росіян - ред.) є нормальний туризм. Це не те, що потрібно в даній ситуації", - заявив глава дипломатичного відомства.

По его словам, финское правительство уже провело заседание по новым возможным санкциям, на якому міністр назвав законні способи обмеження видачі віз росіянам. Він також обговорив можливе введення нових заходів з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

"У Фінляндії є способи обмежити видачу туристичних віз громадянам Росії. Мета полягає в тому, щоб вплинути на прийняття рішень щодо візової політики. Уряд шукає способи обмежити видачу туристичних віз росіянам. Найшвидший спосіб знизити кількість туристів, що прибувають до Фінляндії з Росії, - це вплинути на категорії віз і терміни їх оформлення", - заявив глава МЗС.

Міністр додав, що поки Фінляндія не може анулювати видані раніше довгострокові візи, оскільки для цього потрібно "вагоме обґрунтування", наприклад, загроза безпеці країни.

Уряд Фінляндії планує продовжити обговорення посилення візового режиму з країною-агресором вже наступного тижня.

При цьому міністр підкреслив, що повну заборону на видачу віз росіянам необхідно узгодити в рамках санкцій Євросоюзу проти РФ. Фінляндія підніме це питання під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці серпня.