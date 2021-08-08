ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На кордоні з Білоруссю були чутні постріли, - прикордонна служба Литви

Новость на русском →
Вільнюс, Неділя 08 серпня 2021 13:57
На кордоні з Білоруссю були чутні постріли, - прикордонна служба Литви Фото: у Литві заявили про постріли на кордоні з Білоруссю (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Литовські прикордонники повідомили про постріли на території Білорусі в районі кордону. На території Білорусі можуть перебувати до 1 тисяч нелегальних мігрантів з Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на LRT.

Білоруська сторона цю інформацію не коментує.

"У світлий час доби з суміжної сторони прикордонники Литви чули звуки окремих пострілів, а коли стемніло, в небо кілька разів піднімалися освітлювальні та сигнальні ракети", - йдеться в повідомленні.

Начальник служби охорони держкордону при МВС Литви генерал Рустамас Любаєвас раніше повідомив, що на цьому тижні прикордонники не допустили проникнення на територію Литви близько 700 нелегальних мігрантів, які повернулися назад в Білорусь.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко доручив силовикам закрити кожен метр кордону Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Литва планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю, щоб стримати мігрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Білорусь
NEWS
Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили
Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація