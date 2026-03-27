Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Латвия предупредила о масштабной информационной операции РФ против стран Балтии

15:05 27.03.2026 Пт
2 мин
Россия обвиняет страны Балтии в помощи Украине в атаках по ее территории
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Латвии предупредили о масштабной информационной операции РФ против стран Балтии (Getty Images)

Россия проводит масштабную, скоординированную информационную операцию против Латвии, Литвы и Эстонии. Москва утверждает, что страны Балтии позволяют использовать свою территорию для атак украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

В ведомстве отметили, что в рамках этой операции РФ утверждает, что страны Балтии позволяют использовать свою территорию для украинских атак на объекты, расположенные на российской территории.

Ранее россияне распространили в сети информацию о том, что власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство для украинских дронов - для атак на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России.

Альтернативный маршрут, который для ВСУ якобы открыли страны Балтии, включает в себя облет Беларуси через Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и акваторию Балтийского моря. Это якобы дает открытый выход в Финский залив и обход систем ПВО в регионах.

"Министерство обороны сообщает, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении контрнаступления Украины против России", - отметили в латвийском Минобороны.

Там добавили, что страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь и оказывая финансовую поддержку.

В ведомстве также отметили, что Украина имеет легитимное право защищаться от полномасштабного вторжения России.

"Такими заявлениями Россия демонстрирует свою слабость и пытается отвлечь внимание от того факта, что она не способна защититься от успешных украинских контрнаступлений на российскую инфраструктуру на побережье Балтийского моря", - отметили в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, целью российских информационных операций против стран Балтии является дискредитация НАТО, раскол общества, подрыв доверия к государственным институтам и ослабление поддержки Украины.

Эти усилия включают дезинформацию и использование ботов в социальных сетях, таргетинг на русскоязычную аудиторию и эксплуатацию молодежи.

Российский дрон залетел в Латвию

Напомним, 25 марта российские беспилотники залетели сразу в несколько стран Балтии. В Эстонии один из дронов врезался в дымоход электростанции, тогда как в Латвии зафиксировали взрыв другого аппарата, на месте которого впоследствии нашли обломки.

К тому же российский дрон, который залетел в воздушное пространство Латвии со стороны РФ, был оснащен взрывчаткой. По данным латвийских военных, вражеский беспилотник шел на малой высоте, а его полет длился 24 минуты.

Латвия выразила официальный протест России из-за нарушения воздушного пространства беспилотником.

