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Латвія планує обмежити в'їзд росіян до країни

Фото: Кришьяніс Каріньш, прем'єр-міністр Латвії (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Іван Носальський

Влада Латвії має намір обмежити в'їзд до країни громадян Росії за шенгенськими візами на тлі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Латвії Крішьяніса Каріньша в Twitter.

"Росія веде війну в Україні, в той час як її громадяни подорожують або отримують посвідку на проживання в Європі. Ми домовилися концептуально не продовжувати тимчасові посвідки на проживання для громадян РФ і обмежити в'їзд до Латвії за шенгенськими візами", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що очікує відповідний законопроект від Міністерства внутрішніх справ Латвії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Латвія може переглянути вже видані росіянам види на проживання і візи. Їх можуть анулювати за підтримку війни в Україні.

Також ми писали, що влада Фінляндії готується ввести нові обмеження проти Росії. Вони планують уповільнити видачу віз громадянам країни-агресора.

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