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Латвия во время председательства в Совете Европы займется россиянами в организации

Фото: Латвия во время председательства в Совете Европы займется россиянами в организации (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Латвия призвала страны-члены Совета Европы в течение следующих шести месяцев поддерживать План действий по устойчивости, восстановлению и реконструкции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Сегодня, 17 мая, в Рейкьявике, столице Исландии, министр иностранных дел Латвии принял участие в официальной церемонии передачи полномочий Председательства в Комитете министров Совета Европы.

В течение следующих шести месяцев Латвия будет руководить работой Комитета министров.

Ринкевичс подтвердил, что латвийское председательство будет руководствоваться решениями, принятыми на Четвертом саммите Совета Европы, а также тесно сотрудничать с другими государствами-членами с целью укрепления Совета Европы.

"Сегодня мы подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Совет Европы должен продолжать поддерживать Украину и ее народ столько, сколько это будет необходимо. Мы решительно осуждаем захватническую войну России против Украины", сказал он

По словам министра, такое поведение невозможно нормализовать, а также он подчеркнул, что Россия должна выполнить свои международные обязательства и вывести свои войска из Украины, а также из Грузии и Молдовы.

"Мы должны обеспечить полную подотчетность. Это означает ответственность России как государства за нарушение международного права. И это означает индивидуальную ответственность за самые серьезные преступления, вызывающие международное беспокойство. Как председательствующий, мы намерены держать эти вопросы на повестке дня. Россия должна возместить ущерб, нанесенный войной против Украины", - подчеркнул Министр.

Министр также проинформировал участников саммита, что Латвия сохранит свою позицию в пользу создания специального международного трибунала под эгидой ООН.

Напомним, сегодня на саммите Совета Европы был создан реестр убытков от агрессии РФ.

Украина вместе с международными партнерами планирует создать несколько реестров убытков от российского вторжения.

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