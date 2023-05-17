Латвія під час головування в Раді Європи займеться росіянами в організації

Сьогодні, 17 травня, в Рейк’явіку, столиці Ісландії, міністр закордонних справ Латвії взяв участь в офіційній церемонії передачі повноважень Головування в Комітеті міністрів Ради Європи.

Протягом наступних шести місяців Латвія керуватиме роботою Комітету міністрів.

Рінкевичс підтвердив, що латвійське головування керуватиметься рішеннями, прийнятими на Четвертому саміті Ради Європи, а також тісно співпрацюватиме з іншими державами-членами з метою зміцнення Ради Європи.

«Сьогодні ми підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Рада Європи повинна продовжувати підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це буде необхідно. Ми рішуче засуджуємо загарбницьку війну Росії проти України", сказав він

За словами міністра, таку поведінку неможливо нормалізувати, а також він наголосив, що Росія повинна виконати свої міжнародні зобов'язання і вивести свої війська з України, а також з Грузії та Молдови.

"Ми повинні забезпечити повну підзвітність. Це означає відповідальність Росії як держави за порушення міжнародного права. І це означає індивідуальну відповідальність за найсерйозніші злочини, що викликають міжнародне занепокоєння. Як головуючий, ми маємо намір тримати ці питання на порядку денному. Росія має відшкодувати збитки, завдані війною проти України", - наголосив Міністр.

Міністр також поінформував учасників саміту, що Латвія збереже свою позицію на користь створення спеціального міжнародного трибуналу під егідою ООН.

Нагадаємо, сьогодні на саміті Ради Європи створили реєстр збитків від агресії РФ.

Зазначимо, що Україна разом із міжнародними партнерами планує створити кілька реєстрів збитків від російського вторгнення.

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