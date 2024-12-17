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Латвия проверит свою армию на боеготовность: как это будет происходить

Иллюстративное фото: в Латвии проверят свою армию на боеготовность (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 17 декабря, во всей Латвии объявлена частичная проверка боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как пишет издание, цель такого решения - это проверка боевой готовности военных подразделений путем тренировки способности. В частности, после нее также будут проведены усовершенствования при необходимости.

В рамках проверки боеготовности военная техника и личный состав подразделений Вооруженных сил Латвии будут перемещены в разные места страны для выполнения задач по назначению.

Интересно и то, что такая проверка планируется заранее, но является неожиданной для подразделений. Она не связана с изменениями в среде безопасности или другими событиями.

Срочная служба в Латвии

Напомним, в Латвии является обязательной срочная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Ее срок составляет 11 месяцев. По состоянию на 2024 год, женщины могут проходить срочную службу на добровольной основе.

Ранее стало известно, что с сентября в Латвии начнутся военные у чения с армиями стран-членов НАТО.

 

Также правительство Латвии окончательно приняло поправки к закону о военной службе. Они позволят гражданам иностранных стран служить в латвийской армии в случае мобилизации.

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Латвия