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Латвія перевірить свою армію на боєготовність: як це буде відбуватись

Ілюстративне фото: у Латвії перевірять свою армію на боєготовність (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 17 грудня, у всій Латвії оголошено часткову перевірку бойової готовності підрозділів Національних збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як пише видання, мета такого рішення - це перевірка бойової готовності військових підрозділів шляхом тренування здатності. Зокрема, після неї також будуть проведені удосконалення за необхідності.

У рамках перевірки боєготовності військова техніка і особовий склад підрозділів Збройних сил Латвії будуть переміщені в різні місця країни для виконання завдань за призначенням.

Цікаво і те, що така перевірка планується заздалегідь, але є несподіваною для підрозділів. Вона не пов'язана зі змінами в середовищі безпеки або іншими подіями.

Строкова служба в Латвії

Нагадаємо, у Латвії є обов'язковою строкова військова служба для чоловіків віком від 18 до 27 років. Її термін складає 11 місяців. Станом на 2024 рік, жінки можуть проходити строкову службу на добровільній основі.

Раніше стало відомо, що з вересня в Латвії розпочнуться військові навчання з арміями країн-членів НАТО.

Також уряд Латвії остаточно ухвалив поправки до закону про військову службу. Вони дозволять громадянам іноземних країн служити в латвійській армії в разі мобілізації.

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Латвія