По примеру Украины: Латвия разрешила мобилизовать в армию иностранных добровольцев
Правительство Латвии окончательно приняло поправки к закону о военной службе. Они разрешат гражданам иностранных стран служить в латвийской армии в случае мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Согласно новым правилам, в случае частичной или общей мобилизации в Латвии в ее вооруженные силы могут добровольцами присоединиться граждане государств-членов Европейского Союза, НАТО, Европейской ассоциации свободной торговли и граждане Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины.
Раньше это было запрещено.
В правках указано, что иностранец, стремящийся служить в армии Латвии, не должен быть штатным или внештатным сотрудником заграничной службы безопасности, разведки или контрразведки, агентом, резидентом или владельцем конспиративной квартиры.
"Опыт Украины показывает, что в вооруженных силах могут эффективно воевать и граждане других стран, указали в министерстве обороны", - пишет издание.
Срочная служба в Латвии
В Латвии обязательна срочная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Ее срок составляет 11 месяцев.
По состоянию на 2024 год женщины могут проходить срочную службу на добровольной основе.
Напомним, ранее стало известно, что с сентября в Латвии начнутся военные учения с армиями стран-членов НАТО.
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