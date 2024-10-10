ua en ru
Чт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По примеру Украины: Латвия разрешила мобилизовать в армию иностранных добровольцев

Четверг 10 октября 2024 20:20
UA EN RU
По примеру Украины: Латвия разрешила мобилизовать в армию иностранных добровольцев Иллюстративное фото: Латвия разрешила мобилизовать в армию иностранных добровольцев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Правительство Латвии окончательно приняло поправки к закону о военной службе. Они разрешат гражданам иностранных стран служить в латвийской армии в случае мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Согласно новым правилам, в случае частичной или общей мобилизации в Латвии в ее вооруженные силы могут добровольцами присоединиться граждане государств-членов Европейского Союза, НАТО, Европейской ассоциации свободной торговли и граждане Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины.

Раньше это было запрещено.

В правках указано, что иностранец, стремящийся служить в армии Латвии, не должен быть штатным или внештатным сотрудником заграничной службы безопасности, разведки или контрразведки, агентом, резидентом или владельцем конспиративной квартиры.

"Опыт Украины показывает, что в вооруженных силах могут эффективно воевать и граждане других стран, указали в министерстве обороны", - пишет издание.

Срочная служба в Латвии

В Латвии обязательна срочная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Ее срок составляет 11 месяцев.

По состоянию на 2024 год женщины могут проходить срочную службу на добровольной основе.

Напомним, ранее стало известно, что с сентября в Латвии начнутся военные учения с армиями стран-членов НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Призыв в армию
NEWS
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
DAILY
Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии