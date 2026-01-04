Латвия передаст Украине новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект решения правительства о передаче Украине 21 автомобиля, конфискованного у нетрезвых водителей и в рамках других уголовных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Автомобили были произведены в период с 2000 по 2019 год. Предварительная рыночная стоимость, по которой Государственное агентство обеспечения могло бы их реализовать, - около 74 600 евро.

Отмечается, что эти машины предназначены для военных подразделений Министерства обороны Украины, Нацгвардии, Харьковской многопрофильной клинической больницы и военной администрации Нововоронцовки.

Передача конфискованных авто Украине

Напомним, в феврале 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством.

Таким образом была найдена возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество, в том числе и автомобили, находящиеся в собственности парламента.