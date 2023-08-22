Латвия передаст Украине 38 автомобилей, которые конфисковала у пьяных водителей
Латвия сегодня, 22 августа, решила передать Украине очередную партию из 38 автомобилей. Их конфисковали у пьяных водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Латвии, о котором пишет Delfi.
"Правительство решило безвозмездно передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей на дорогах Латвии", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению правительства, шесть автомобилей предназначены для Министерства обороны Украины, в частности для армейских частей, некоммерческих предприятий и организаций. Общая предварительная рыночная стоимость шести автомобилей - 127 859 евро.
Какие автомобили передадут Украине
Издание сообщает, что Украина получит от Латвии следующие автомобили:
- Opel Astra Caravan (2003 год выпуска, предварительная рыночная стоимость 181 евро)
- Volvo V70 (2000 год, 210 евро)
- Škoda Superb (2011 год, 5200 евро)
- Toyota Avensis Verso (2003 год, 1100 евро)
- Volkswagen Sharan (2012 год, 212 евро)
- Volkswagen Passat Variant (2000 год, 189 евро)
- Opel Antara (2013 год, 6800 евро)
- Toyota Avensis (2010 год, 4500 евро)
- Opel Vivaro (2005 год, 4250 евро)
- BMW 530 (2005 год, 5400 евро)
- Audi A4 (2002 год, 201 евро)
- Opel Insignia (2011, 4950 евро)
- Volvo V60 (2012, 6990 евро)
- Toyota Yaris (2012, 5850 евро)
- Volvo XC90 (2006, 5800 евро)
- Audi A6 (2002, 227 евро)
- Hyundai Santa Fe (2006, 3900 евро)
- Skoda Octavia (2005, 1250 евро)
- Škoda Octavia (2004, 700 евро)
- BMW 320 (2005, 3 800 ЕВРО)
- Audi A6 Avant (2003, 300 евро)
- Volvo S60 (2004, 1200 евро)
- BMW 320 (2003, 199 евро)
- незарегистрированный квадроцикл HB-ATV125B (год выпуска неизвестен, 500 евро)
- Volvo XC70 (2014, 14 000 евро)
- BMW 530 (2010, 12 500 евро)
- Renault Megane (2013, 5 800 евро)
- Квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014, 1200 евро)
- Lada 4x4 (2007, 800 евро)
- Volkswagen Golf (2009, 3500 евро)
- Renault Master (1999, 630 евро)
- Opel Vivaro (2007, 5700 евро)
- Honda CRV (2005, 2900 евро)
- Volkswagen Passat (2005, 2100 евро)
- Ford S-Max (2007, 3100 евро)
- Volvo XC60 (2009, 9100 евро)
- Volkswagen Passat (2007, 2200 евро)
- Volkswagen Transporter (1996, 420 евро).
Всего к середине июля 2023 года в Латвии в пользу Украины было конфисковано уже 432 автомобиля.
Передача Латвией авто от нетрезвых водителей
Напомним, что 16 февраля 2023 года правительство Латвии внесло поправки в закон "О поддержке гражданского населения в Украине". Теперь принадлежащие государству транспортные средства могут передаваться на безвозмездной основе Украине для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной.
Первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей были переданы Украине уже в марте - менее чем через месяц после принятия решения.
В последний раз сообщалось, что Латвия передала Украине 11 автомобилей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.