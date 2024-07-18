Латвия передаст Украине 100 тысяч евро на поддержку больниц

Отмечается, что взнос может быть использован для реконструкции медучреждений, оснащения их медицинским оборудованием, а также для обеспечения их работы и лечения пациентов.

При оценке текущей ситуации вклад будет осуществляться через одно ответственное агенство ООН: Всемирную организацию здравоохранения, Управление ООН по обслуживанию проектов, либо через Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, Минздрав Латвии в тесном сотрудничестве с Минздравом и посольствами Украины собирает информацию об остро необходимых лекарствах, медицинских принадлежностях и оборудовании и уже работает над организацией следующей партии пожертвований для украинских медицинских учреждений.

В МИД Латвии отметили, что страна оказывает Украине двустороннюю помощь с самого начала российского вторжения, предоставляя медицинские приборы, лекарства, машины скорой помощи и другое медицинское оборудование и материалы.

"Всемирная организация здравоохранения подтвердила 1 878 нападений (с начала полномасштабного вторжения РФ - ред.) на медицинские учреждения, персонал, транспорт, материалы и пациентов", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 8 июля 2024 года Россия нанесла ракетный удар по крупнейшей детской больнице Украины "Охматдет", а также по Центру женского здоровья и планирования семьи ISIDA. В результате авиаударов были ранены и убиты несколько пациентов и врачей обоих медицинских учреждений. Эти атаки привели к серьезным нарушениям в работе медицинских учреждений и стали дополнительной нагрузкой для других больниц Украины.