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Україна отримає від Латвії новий транш військової допомоги

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Україна, Четвер 28 липня 2022 14:23
Україна отримає від Латвії новий транш військової допомоги Фото: раніше Латвія вже постачала Україні ЗРК "Stinger" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у четвер, 28 липня, уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони про надання додаткової військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Артіса Пабрікса.

"Уряд підтримав сьогодні вранці пропозицію Міноборони надати додаткову військову підтримку Україні", - написав він.

Як пише Delfi, рішення щодо цього питання приймалося на позачерговому засіданні Кабінету міністрів у закритому форматі.

При цьому в міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано Україні.

Загалом, за даними видання, Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро, надавши зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси "Stinger".

Раніше Латвія закликала посилити військову підтримку України і надати більше сучасного озброєння. Зокрема, мова йде про ракетні системи HIMARS.

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