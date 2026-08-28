ua en ru
Пт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Латвия вооружила новейшую БМП Hunter средствами против дронов

12:24 28.08.2026 Пт
2 мин
При чем здесь угроза от России Балтике?
aimg Лев Шевченко
Латвия вооружила новейшую БМП Hunter средствами против дронов Фото: БМП Hunter с защитой от дронов (скриншот с видео)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министерство обороны Латвии провело на военной базе Адажи демонстрацию противодроновых систем, установленных на новую боевую машину пехоты Hunter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийский общественный вещатель LSM.

Какие системы испытали

На БМП Hunter, которую по-латыни называют "Mednieks", установили оборудование испанской компании GDELS-Santa Bárbara Sistemas - производителя, поставляющего Латвии саму машину. Тестировали как активные системы, способные самостоятельно поражать приближающиеся дроны, так и пассивные - лишь представляющие угрозу и предупреждающие экипаж.

Параллельно проверяли взаимодействие машины с наземными дронами Латвии, которые работают не против нее, а вместе с ней - обнаруживая и заглушая сигнал дронов противника.

Подход повторяет логику испытаний, ранее проводившихся армией США на собственной технике: монтировать на бронемашину оборудование, способное сбить или заглушить небольшой дрон до того, как он сбросит гранату или спикирует на броню сверху.

Читайте также: Швеция получила первые Archer 8x8: как новые гаубицы усилят оборону Балтики

Почему это актуально

Hunter построен на платформе ASCOD, которую используют несколько стран НАТО и локализовали под нужды Латвии. Машину модернизировали для современных механизированных пехотных операций, сделав акцент на огневой мощи, модульной броне и совместимости с техникой союзников.

Название для БМП выбрали сами солдаты Механизированной пехотной бригады, которые впоследствии будут ею руководить.

Латвия подписала первый контракт на 42 машины Hunter из GDELS-Santa Bárbara Sistemas в январе 2025 года, а уже в июне того же года удвоила заказ до 84 единиц.

Первые БМП должны поступить в Национальные вооруженные силы в октябре, поэтому четверговая демонстрация была для Латвии последним шансом определиться с набором противодроновой защиты до того, как техника станет на вооружение, а не достраивать его уже постфактум.

Подгоняемая угроза хорошо понятна в регионе: война России против Украины показала, как дешевые FPV-дроны выводят из строя бронетехнику стоимостью в миллионы долларов, а Латвия граничит непосредственно с восточной границей НАТО с Россией.

Ранее премьер-министр Латвии признал, что страна закупила специальные антидроновые системы для отражения атак РФ, однако не позаботилась о боеприпасах к ним. Тема воздушных угроз для Латвии обострилась и раньше этого месяца, когда истребители НАТО сбили дрон, залетевший в воздушное пространство страны в районе нескольких муниципалитетов на границе с Беларусью и Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БМП Латвия Miltech
Новости
Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье, есть раненые (фото, видео)
Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье, есть раненые (фото, видео)
Аналитика
Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию