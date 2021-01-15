Латвія змінила правила в'їзду в країну. Необхідно COVID-тест

Фото: люди в аеропорту (pixabay.com)

З п'ятниці, 15 січня, у Латвії почали діяти нові правила в'їзду на територію країни. Тепер необхідно надавати негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє агентство Delfi.

COVID-тест повинен бути зроблений за 72 години до моменту в'їзду на територію Латвії.

Тест перед в'їздом в Латвію дозволено не здавати дітям до 11 років, вакцинованих від коронавірусу, співробітникам компанії-перевізника, морякам, які направляються на своє місце роботи чи назад, транзитним пасажирам, які не залишають зони аеропорту, а також представників дипломатичного корпусу.

Також тест не потрібно жителям прикордонних територій, які щодня перетинають кордон для роботи, навчання і інших подібних потреб.

При цьому зазначається, що вимога на 10-денну самоізоляцію залишається в силі.

Нагадаємо, відсьогодні у Латвії діє комендантська година. Він буде діяти на вихідних з 22:00 до 05:00.

Крім того, Латвія вирішила закупити ще 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Закуплять препарат розробки Moderna.