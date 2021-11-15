ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Латвія почала не анонсовані раніше навчання на кордоні з Білоруссю

Новость на русском →
Латвія, Понеділок 15 листопада 2021 01:59
Латвія почала не анонсовані раніше навчання на кордоні з Білоруссю Фото: Латвія почала не анонсовані раніше навчання на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Латвія почала не анонсовані раніше навчання на кордоні з Білоруссю. У маневрах, які триватимуть до 12 грудня, планується задіяти близько 3000 військовослужбовців Національних збройних сил і підрозділи національної гвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На південному сході Латвії в неділю, 14 листопада, почалися не оголошені раніше навчання збройних сил країни. Як заявив міністр оборони Артіс Пабрікс, в маневрах планується задіяти близько 3000 військовослужбовців Національних збройних сил і підрозділи національної гвардії.

За словами прес-секретаря Міністерства оборони в Ризі, навчання "The Decisive Point" триватимуть до 12 грудня. Їх метою є перевірка можливостей широкомасштабного співробітництва, різних військових і командних структур, а також логістики та мобільності. Держави-члени ОБСЄ, в тому числі Росія і Білорусь, були проінформовані про навчання.

Глава Міноборони побічно підтвердив, що навчання пов'язані з кризою на кордоні Латвії, Литви та Польщі з Білоруссю. "Я просив оголосити про початок військових навчань в Латвії, щоб і наші білоруські колеги, якщо їх можна так називати, знали, що це не просто так", - сказав Пабрікс.

Раніше ми писали, що парламент Латвії заборонив використовувати георгіївську стрічку на заходах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія
NEWS
УЗ повідомила про можливу затримку поїздів: список
УЗ повідомила про можливу затримку поїздів: список
DAILY
Китай проти Китаю. Чи буде Вашингтон воювати з Пекіном за незалежність Тайваню
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Китай проти Китаю. Чи буде Вашингтон воювати з Пекіном за незалежність Тайваню