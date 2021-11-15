Латвія почала не анонсовані раніше навчання на кордоні з Білоруссю. У маневрах, які триватимуть до 12 грудня, планується задіяти близько 3000 військовослужбовців Національних збройних сил і підрозділи національної гвардії.

На південному сході Латвії в неділю, 14 листопада, почалися не оголошені раніше навчання збройних сил країни. Як заявив міністр оборони Артіс Пабрікс, в маневрах планується задіяти близько 3000 військовослужбовців Національних збройних сил і підрозділи національної гвардії.

За словами прес-секретаря Міністерства оборони в Ризі, навчання "The Decisive Point" триватимуть до 12 грудня. Їх метою є перевірка можливостей широкомасштабного співробітництва, різних військових і командних структур, а також логістики та мобільності. Держави-члени ОБСЄ, в тому числі Росія і Білорусь, були проінформовані про навчання.

Глава Міноборони побічно підтвердив, що навчання пов'язані з кризою на кордоні Латвії, Литви та Польщі з Білоруссю. "Я просив оголосити про початок військових навчань в Латвії, щоб і наші білоруські колеги, якщо їх можна так називати, знали, що це не просто так", - сказав Пабрікс.