ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Латвия начала не анонсированные ранее учения на границе с Беларусью

Новина українською →
Латвия, Понедельник 15 ноября 2021 01:59
Латвия начала не анонсированные ранее учения на границе с Беларусью Фото: Латвия начала не анонсированные ранее учения на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Латвия начала не анонсированные ранее учения на границе с Беларусью. В маневрах, которые продлятся до 12 декабря, планируется задействовать около 3000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и подразделения национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

На юго-востоке Латвии в воскресенье, 14 ноября, начались не объявленные ранее учения вооруженных сил страны. Как заявил министр обороны Артис Пабрикс, в маневрах планируется задействовать около 3000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и подразделения национальной гвардии.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны в Риге, учения "The Decisive Point" продлятся до 12 декабря. Их целью является проверка возможностей широкомасштабного сотрудничества, различных воинских и командных структур, а также логистики и мобильности. Государства-члены ОБСЕ, в том числе Россия и Беларусь, были проинформированы об учениях.

Глава Минобороны косвенно подтвердил, что учения связаны с кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Беларусью. "Я просил объявить о начале военных учений в Латвии, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так", - сказал Пабрикс.

Ранее мы писали, что парламент Латвии запретил использовать георгиевскую ленту на мероприятиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия
NEWS
УЗ сообщила о возможной задержке поездов: список
УЗ сообщила о возможной задержке поездов: список
DAILY
Китай против Китая. Будет ли Вашингтон воевать с Пекином за независимость Тайваня
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Китай против Китая. Будет ли Вашингтон воевать с Пекином за независимость Тайваня