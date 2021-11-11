ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Парламент Латвії заборонив використовувати георгіївську стрічку на заходах

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 18:41
Парламент Латвії заборонив використовувати георгіївську стрічку на заходах Фото: сейм Латвії (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Сейм Латвії в третьому читанні підтримав заборону на носіння георгіївських стрічок під час публічних заходів. Зокрема, на розважальних і святкових заходах, а також ходах, пікетах і зборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту Латвії.

"Враховуючи експансію Росії в Україні та її тоталітарну ідеологію щодо колишніх республік СРСР, Латвія має підстави бачити достатню загрозу своєму демократичному порядку і безпеці... Ми повинні чітко висловити наші цінності і продемонструвати нашу позицію проти використання цих стрічок на публічних заходах", - заявив Артус Кайміньш, голова Комітету з прав людини і суспільних справ, відповідальний за просування законопроектів у Сеймі.

Поправки внесені до законів" про безпеку публічних розважальних і святкових заходів "і"про збори, ходи і пікети".

Тепер закон має підписати президент.

Нагадаємо, Україна заборонила георгіївські стрічки ще у 2017 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Георгієвська стрічка
NEWS
Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування і назвав умову
Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування і назвав умову
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення