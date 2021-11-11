Парламент Латвії заборонив використовувати георгіївську стрічку на заходах

Сейм Латвії в третьому читанні підтримав заборону на носіння георгіївських стрічок під час публічних заходів. Зокрема, на розважальних і святкових заходах, а також ходах, пікетах і зборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту Латвії.

"Враховуючи експансію Росії в Україні та її тоталітарну ідеологію щодо колишніх республік СРСР, Латвія має підстави бачити достатню загрозу своєму демократичному порядку і безпеці... Ми повинні чітко висловити наші цінності і продемонструвати нашу позицію проти використання цих стрічок на публічних заходах", - заявив Артус Кайміньш, голова Комітету з прав людини і суспільних справ, відповідальний за просування законопроектів у Сеймі.

Поправки внесені до законів" про безпеку публічних розважальних і святкових заходів "і"про збори, ходи і пікети".

Тепер закон має підписати президент.