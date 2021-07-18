Ще одна країна Європи відкрила кордони для туристів з України

Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців. Це зроблено згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, яке зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter .

"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", - написав він.

Зазначимо, 15 липня, Європейський союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію країн-учасниць Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу. В список була додана Україна.

Однак всередині Шенгенської зони встановлені абсолютно різні правила в'їзду в кожну з країн. Все більше держав вимагають сертифікат про повну вакцинацію одним з препаратів.

Хоча кожна країна і має право відкривати кордони самостійно, ряд держав все ж чекає централізованого рішення або загальних рекомендацій Євросоюзу.

Нагадаємо, з 19 липня Естонія дозволила в'їзд з України без тесту та ізоляції. Україна потрапила в "зелений список" країн.