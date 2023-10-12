Латвия хочет закрыть два пограничных перехода на границе с Россией

Как говорится в аннотации к проекту МВД, Россия приняла решения, которые предусматривают, что с 16 октября 2023 года все владельцы украинских паспортов смогут въехать на территорию РФ из стран ЕС только через два пограничных пункта.

Одним из них является контрольно-пропускной пункт на границе Латвии и России - Виентули.

"Исходя из этого решения, можно сделать вывод, что на латвийско-российской границе будут созданы условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу нацбезопасности", - заявили в МВД.

РФ может мстить за запрет на въезд автомобиля с российской регистрацией

В правительстве Латвии считают, что есть основания полагать, что такое решение РФ является ответом на соответствующее решение ЕС, в частности решение Латвии о запрете въезда на территорию страны для транспортных средств с российскими номерными знаками.

Учитывая войну России против Украины и необходимость предотвращения угрозы внутренней безопасности Латвии, которая связана с посягательством на государственную независимость, суверенитет, территориальную целостность, власть страны или демократический государственный строй, 16 октября запланировано временно остановить работу контрольно-пропускных пунктов в Педедзе и Виентуле.

Из Латвии можно будет попасть в Россию

Министерство иностранных дел Латвии проинформирует Россию о принятом решении.

В то же время приостановление работы этих пунктов пропуска разгрузит ресурсы Госпогранслужбы и других соответствующих служб, которые могут быть перенаправлены на обеспечение охраны границы в других местах.

На латвийско-российской границе также есть пункты пропуска Терехово и Гребнево. Недавно Россия утвердила особый порядок въезда в страну граждан Украины из третьих стран. Теперь это разрешено только через два пункта пропуска.

Отношения Латвии и России

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией, водитель и пассажиры будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Также полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационные надписи на русском языке".