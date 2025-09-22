RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Латвия хочет восстановить болота на границе с Россией: укрепит оборону

Иллюстративное фото: Латвия хочет усилить оборону границы с Россией нестандартным методом (facebook.com/rs.gov.lv)
Автор: Иван Носальский

Вооруженные силы Латвии поддержали идею о восстановлении болот на границе с Россией. Они станут естественной преградой на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальных вооруженных сил Латвии.

"Национальные вооруженные силы поддерживают восстановление исторических мест добычи торфа на восточной границе Латвии - их возрождение может стать значительным вкладом в укрепление обороноспособности страны, служа естественными преградами на восточной границе. Это предусматривает восстановление болот, водоемов и лесов на исторических деградированных местах добычи торфа", - сказано в сообщении военных. 

Они также отметили, что такое решение позволит не только усилить оборону границы, но и сократить материально-технические и кадровые ресурсы.

Приоритет планируется уделить тем местам добычи торфа, где "восстановление болотных экосистем наиболее непосредственно способствует строительству Балтийской линии обороны на восточной границе".

Стоит заметить, что большая часть торфяников в Латвии сосредоточена на востоке страны - в Латгале и в Верхней Земе.

По данным исследований и региональных обзоров, именно Латгальский район имеет наибольшую долю болот по отношению к площади региона.  

Страны Европы восстанавливают болота для обороны

Напомним, ранее Politico писало, что страны Евросоюза, которые граничат с Россией, хотят обезопасить себя от возможного вторжения при помощи восстановления болот.

В частности, финские политики уже предлагают предлагают восстанавливать болота возле границы с Россией.

В Польше восстановление болот вошло в программу "Восточный щит".

