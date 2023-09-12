Латвия больше не будет пропускать в страну автомобили с российской регистрацией

"Согласно разъяснениям Еврокомиссии и заключению МИД, с сегодняшнего дня до 18:00 лицам с зарегистрированными в России транспортными средствами запрещен въезд в Евросоюз через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы", - говорится в сообщении.

Как объясняет Службе государственных доходов, до сих пор уже действовал запрет на пересечение границы Евросоюза для грузовых перевозчиков, а именно тягачей и прицепов, зарегистрированных в России.

Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, которые перевозят грузы автомобильным транспортом транзитом через Евросоюз между Калининградской областью и Россией.

Автомобили смогут конфисковать в Латвии

В случае отказа лица выполнять указания таможенного органа, в том числе возвращаться в Россию или Беларусь, может быть принято решение о конфискации транспортного средства в соответствии с нормативными актами таможенной сферы.

Латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций. Таким образом, людям предлагается воздержаться от неоднократных попыток въезда в Евросоюз через различные пункты пересечения границы.

Указанный запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами Европейского Союза и государств-членов, включая делегации, посольства и миссии, во время их движения.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что путешествующим в ЕС россиянам запрещено ввозить не только личные автомобили, но и ряд личных вещей - от телефонов до чемоданов и косметики. Их ввоз может расцениваться как запрещенный импорт.

Сегодня стало известно, что литовская таможня будет заниматься конфискацией автомобилей с российской регистрацией согласно последнему разъяснению Европейской комиссии.

Еще в начале июля в Германии стали конфисковать автомобили с российскими номерами. Россияне теряли личные машины во время поездок по Европе.