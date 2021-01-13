У Латвії українці зможуть безкоштовно вакцинуватися від COVID: названа умова

Фото: вакцинація (freepik)

У Латвії українські мігранти зможуть безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу. Для цього необхідно мати тимчасову або постійну посвідку на проживання або здійснювати внески обов'язкового державного страхування в країні.

Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Латвії Оскарс Шнейдерс у коментарі Delfi.

Він пояснив, що вакцинація від COVID-19 є частиною оплачуваної державою охорони здоров'я і всі, хто міг претендувати на державну медичну допомогу, також зможуть безкоштовно вакцинуватися.

За словами представника МОЗ, вакцину можуть отримати особи, які мають тимчасовим дозволом на проживання і виховують дітей до семи років або, принаймні, трьох дітей до 15 років.

Інші володарі тимчасової посвідки на проживання зможуть отримати вакцину тільки в тому випадку, якщо вони працюють на території Латвії і здійснюють соціальні внески.

Також безкоштовно вакцинуватися зможуть українські пенсіонери, які проживають у Латвії.

"Це встановлено в міждержавних договорах з Україною", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що отримати щеплення від коронавірусу українські мігранти також можуть в Польщі.

Нагадаємо, у Латвії почалася вакцинація від COVID-19. Зараз в країні вакцинують лікарів, працівників та мешканців будинків похилих людей. Однак масова вакцинація в Латвії почнеться не раніше другого кварталу цього року.