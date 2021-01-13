В Латвии украинцы смогут бесплатно вакцинироваться от COVID: названо условие

Фото: вакцинация (freepik)

В Латвии украинские мигранты смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Для этого необходимо иметь временный или постоянный вид на жительство или совершать взносы обязательного государственного страхования в стране.

Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Латвии Оскарс Шнейдерс в комментарии Delfi.

Он объяснил, что вакцинация от COVID-19 является частью оплачиваемого государством здравоохранения и все, кто мог претендовать на государственную медицинскую помощь, также смогут бесплатно вакцинироваться.

По словам представителя Минздрава, вакцину могут получить супруги, обладающие временным видом на жительство и воспитывающие детей до семи лет или, по крайней мере, троих детей до 15 лет.

Остальные обладатели временного вида на жительство смогут получить вакцину только в том случае, если они работают на территории Латвии и совершают социальные взносы.

Также бесплатно вакцинироваться смогут проживающие в Латвии украинские пенсионеры.

"Это установлено в межгосударственных договорах с Украиной", - говорится в сообщении.

Отметим, получить прививку от коронавируса украинские мигранты также могут в Польше.

Напомним, в Латвии началась вакцинация от COVID-19. Сейчас в стране вакцинируют врачей, работников и жителей домов престарелых. Однако массовая вакцинация в Латвии начнется не ранее второго квартала этого года.