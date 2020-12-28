Українські мігранти зможуть безкоштовно отримати вакцину від COVID в Польщі

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

У Польщі українські мігранти зможуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу. Для цього необхідно мати "карту поляка", тимчасову або постійну посвідку на проживання.

Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає "Польське радіо".

Для отримання безкоштовної вакцини іноземним громадянам достатньо лише мати офіційні документи, які підтверджують Польщі як місця для проживання. Інших документів, в тому числі і дозволи на роботу або документ про проходження навчання, не потрібно.

"Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, з допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть отримати вакцину безкоштовно", - сказав Дворчик.

Вакцина в Польщі буде доступна навіть тим, хто не має страховки, а також бездомним.

Нагадаємо, вакцинація в Польщі почалася в неділю, 27 грудня. Перша партія налічує 10 тисяч доз вакцин. До кінця січня в країну мають доставити 1,5 мільйона доз вакцини.

Також повідомлялося, що з 28 грудня у Польщі посилили карантин. Обмеження також стосуються в'їзду в країну для українців.