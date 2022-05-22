Литва повністю припинила імпорт електроенергії, газу і нафти з Росії
Імпорт електроенергії з території Росії повністю припинений з 22 травня. Це сталося після того, як оператор біржі електроенергії Nord Pool припинив торгівлю російською електроенергією від свого єдиного імпортера в країнах Балтії - "Интер РАО".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Це означає, що в Литві більше немає імпорту російської нафти, газу та електроенергії.
Потреба Литви в електроенергії буде задовольнятися за рахунок місцевого виробництва та імпорту через існуючі з'єднання зі Швецією, Польщею і Латвією.
За даними литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid, імпорт з вищевказаних країн в минулому році склав в цілому 83% всього імпорту електроенергії в країну, а закупівлі російської електроенергії в країні в останні роки знижуються.
З початку листопада 2020 року також припинені комерційні потоки з Білоруссю по існуючих з'єднаннях Литви.
Після того як Росія почала війну проти України, литовські компанії також відмовилися від імпорту російської нафти і природного газу.
Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, припинення Литвою імпорту російського газу, нафти та електроенергії - "прекрасний приклад для інших союзників як отримати незалежність від російських енергоресурсів".
Раніше український "Енергоатом" повідомляв, що Литва, Латвія та Естонія перестануть купувати російську електроенергію, газ і нафту вже завтра, 22 травня.