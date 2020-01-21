НАТО отримало унікальні безпілотники для спостереження за Росією

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

На озброєння Альянсу Global Hawk надійдуть до 2022 року

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив про нові американські безпілотники Альянсу Global Hawk, які здатні відстежувати, що відбувається в глибині Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verdens Gang.

За словами Столтенберга, дані безпілотники дозволяють НАТО отримати перевагу перед Росією і Китаєм, які не володіють подібними технологіями. Єдиною країною, яка має ці технології, є США.

"Вони будуть літати над територією НАТО. Але вони зможуть бачити, що відбувається далеко в глибині розташованих по сусідству з нами країн, і дозволять набагато краще розуміти, що відбувається з іншого боку кордону", - сказав генсек Альянсу.

Також він зазначив, що такі безпілотники дозволили б НАТО мати більше інформації під час російської агресії в Україні в 2014 році і анексії Криму.

"Якщо б у нас були такі можливості в 2014 році, коли Росія використовувала військову силу на Україні і анексувала Крим, це дало б нам більш точну інформацію про події", - сказав Столтенберг.

НАТО закупило п'ять Global Hawk, які надійдуть на озброєння Альянсу до 2022 році. Безпілотники здатні літати без заправки по 30 годин на висоті 18 км. Радари дозволяють отримувати чіткі зображення з землі в радіусі 200 км.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що стратегічний безпілотний ВПС США Global Hawk провів розвідку біля кордонів окупованого Криму. Також БПЛА провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі.

Також повідомлялося, що у Верховній раді України створили робочу групу з підготовки та проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору.