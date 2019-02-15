У Латвії розміститься штаб Північної дивізії НАТО

Головним завданням Північної дивізії стане управління військовими операціями у своїй сфері відповідальності

Министры обороны Эстонии, Латвии и Дании подписали в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с формированием штаба Северной дивизии НАТО, который откроется в Латвии 8 марта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

Сообщается, что главной задачей Северной дивизии станет управление военными операциями в своей области ответственности.

"С этой целью штаб приступит к планированию и руководству военными операциями, планированию и интегрированию деятельности приданных для усиления региона частей и подразделений НАТО, а также к организации на уровне штабов обучения в соответствии с государственными и натовскими планами обороны", - говорится в сообщении.

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