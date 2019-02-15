У Латвії розміститься штаб Північної дивізії НАТО

Фото: міністри оборони Естонії, Латвії та Данії(Ministry of Defence Twitter)

Головним завданням Північної дивізії стане управління військовими операціями у своїй сфері відповідальності

Міністри оборони Естонії, Латвії та Данії підписали в Брюсселі угоду про взаєморозуміння у зв'язку з формуванням штабу Північної дивізії НАТО, який відкриється в Латвії 8 березня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Повідомляється, що головним завданням Північної дивізії стане управління військовими операціями у своїй сфері відповідальності.

"З цією метою штаб приступить до планування і керівництва військовими операціями, планування та інтегрування діяльності доданих для посилення регіону частин і підрозділів НАТО, а також до організації на рівні штабів навчання у відповідності з державними і натовськими планами оборони", - йдеться в повідомленні.

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