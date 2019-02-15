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У Латвії розміститься штаб Північної дивізії НАТО

Новини » Політика    15.02.2019 - 16:39
У Латвії розміститься штаб Північної дивізії НАТО
Фото: міністри оборони Естонії, Латвії та Данії(Ministry of Defence Twitter)

Головним завданням Північної дивізії стане управління військовими операціями у своїй сфері відповідальності

Міністри оборони Естонії, Латвії та Данії підписали в Брюсселі угоду про взаєморозуміння у зв'язку з формуванням штабу Північної дивізії НАТО, який відкриється в Латвії 8 березня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Повідомляється, що головним завданням Північної дивізії стане управління військовими операціями у своїй сфері відповідальності.

"З цією метою штаб приступить до планування і керівництва військовими операціями, планування та інтегрування діяльності доданих для посилення регіону частин і підрозділів НАТО, а також до організації на рівні штабів навчання у відповідності з державними і натовськими планами оборони", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, США збільшать військовий контингент в Литві. США з метою зміцнення безпеки розмістять в Латвії 13 вертольотів UH-60 і HH-60 Black Hawk і близько 150 військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що Литва збирається розширити санкції проти громадян Росії, яких звинувачують у порушеннях прав людини.

До цього в Литві заявили про можливу кібератаці з боку РФ. Оцінка загроз показує, що їх рівень у 2018 році в порівнянні з попередніми істотно не змінився, та основні джерела загроз залишаються тими ж. Повідомляється, що можливі кібератаки з боку РФ, які можуть вплинути на вибори в Литві.

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