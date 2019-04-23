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У Латвії визнали конституційним перехід російських шкіл на латиську мову


Реформу затвердили навесні минулого року

Конституційний суд Латвії визнав, що перехід шкіл національних меншин на латиську мову відповідає Конституції країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Варто зазначити, що в квітні минулого року президент Латвії Раймондс Вейоніс затвердив перехід усіх середніх шкіл в країні на латиську мову після 2021 року.

"Поправки до закону про освіту" та "Поправки до закону про загальну освіту" відповідають другому реченню ст. 91 Конституції і ст. 114 Конституції ", - зазначено в рішенні суду.

Додамо, представники російськомовної меншини виступали з критикою реформи.

Нагадаємо, в березні 2018-го Сейм Латвії прийняв поправки до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід шкіл нацменшин на навчання державною мовою. Поправки підтримали 58 депутатів, 18 - проголосували проти.

Як писало РБК-Україна, президент Латвії підкреслював, що навчання у середній школі державною мовою забезпечить рівні можливості всім молодим людям отримати якісну освіту.

Додамо, в кінці квітня минулого року суд у Латвії заарештував захисника російськомовних шкіл.

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