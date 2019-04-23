У Латвії визнали конституційним перехід російських шкіл на латиську мову

Конституційний суд Латвії визнав, що перехід шкіл національних меншин на латиську мову відповідає Конституції країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Варто зазначити, що в квітні минулого року президент Латвії Раймондс Вейоніс затвердив перехід усіх середніх шкіл в країні на латиську мову після 2021 року.

"Поправки до закону про освіту" та "Поправки до закону про загальну освіту" відповідають другому реченню ст. 91 Конституції і ст. 114 Конституції ", - зазначено в рішенні суду.

Додамо, представники російськомовної меншини виступали з критикою реформи.

Нагадаємо, в березні 2018-го Сейм Латвії прийняв поправки до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід шкіл нацменшин на навчання державною мовою. Поправки підтримали 58 депутатів, 18 - проголосували проти.

Як писало РБК-Україна, президент Латвії підкреслював, що навчання у середній школі державною мовою забезпечить рівні можливості всім молодим людям отримати якісну освіту.

Додамо, в кінці квітня минулого року суд у Латвії заарештував захисника російськомовних шкіл.