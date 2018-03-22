Сейм Латвії затвердив перехід шкіл нацменшин на держмову

Поправки підтримали 58 депутатів

Сейм Латвії прийняв поправки до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою. Поправки підтримали 58 депутатів, 18 - проголосували проти, передає DELFI.

Повідомляється, що підготовлений Міністерством освіти і науки Латвії проект поправок передбачає провести реформу в навчальних закладах нацменшин в 2021/2022 навчальному році, встановивши, що дошкільне навчання є билингвальным.

У початковій школі (1-6 класи) навчання здійснюється за трьома моделями (при цьому 50% предметів викладається на латиською мовою), на завершальному етапі основного освіти (7-9-ті класи) 80% навчального процесу забезпечується держмовою. В середній школі (10-12 класи) - навчання йде тільки латиською мовою, за винятком предметів, пов'язаних з рідною мовою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Латвії схвалив у вівторок, 23 січня, переклад середніх шкіл на державну мову.