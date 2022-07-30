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У Латвії відреагували на перекриття газу "Газпромом"

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Латвія, Субота 30 липня 2022 17:31
У Латвії відреагували на перекриття газу "Газпромом" Фото: Ілзе Індриксоне, міністр економіки Латвії (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр економіки Латвії Ілзе Індриксоне зробила заяву після того, як російський "Газпром" вирішив припинити постачання газу цій країні Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.

Індриксоне заявила, що Латвія вже давно не розраховує на Росію та робить пріоритетними потоки з Клайпедського термінала. Також чиновник повідомила, що в уряді працюють і над іншими напрямками постачання газу.

"Для нас цей крок ("Газпрому" - ред.) суттєвих змін не несе", - заявила міністр.

Нагадаємо, що вчора Латвія відновила закупівлю російського газу. Оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze заявив, що купувати його будуть у посередника.

Сьогодні російський "Газпром" повідомив про припинення постачання газу в Латвію.

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