В Латвии отреагировали на перекрытие газа "Газпромом"
Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне сделала заявление после того, как российский "Газпром" решил прекратить поставки газа этой стране Балтии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.
Индриксоне заявила, что Латвия уже давно не рассчитывает на Россию и делает приоритетными потоки с Клайпедского терминала. Также чиновник сообщила, что в правительстве работают и над другими направлениями поставок газа.
"Для нас этот шаг ("Газпрома" - ред.) существенных изменений не несет", - заявила министр.
Напомним, что вчера Латвия восстановила закупку российского газа. Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze заявил, что покупать его будут у посредника.
Сегодня российский "Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Латвию.
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