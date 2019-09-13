У Латвії судитимуть бойовика, що воював на Донбасі

Відземський суд Риги 29 жовтня розгляне справу Іварса Келлійса, якого звинувачують в причетності до незаконних збройних формувань на Донбасі та участі в бойових діях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як повідомляється, звинувачуваний брав участь у бойових діях на сході України у складі незаконних збройних формувань у період з лютого 2015 року по травень 2016 року. Латвієць входив до диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.

Зазначається, що Келлійс був затриманий в 2016 році відразу після повернення в країну. Бойовику був обраний запобіжний захід у вигляді заборони на виїзд з країни та нагляду поліції. Пізніше запобіжні заходи були скасовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі судитимуть трьох місцевих жителів, які в 2015 році брали участь в бойових діях на Донбасі. Бойовики входили до складу так званої "ДНР". Затримані також підозрюються в причетності до обігу зброї та наркотиків.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", якого звинувачують у мінуванні мостів та доріг в Луганській області. Бойовик підірвав міст, який з'єднував населені пункти Лисичанськ та Рубіжне. Затриманий перебував у розшуку з 2014 року.