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У Німеччині один з регіонів оголосив про локдаун

Берхтесгеденер, Вівторок 20 жовтня 2020 21:47
У Німеччині один з регіонів оголосив про локдаун
Фото: дівчинка в масці (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Альпійський регіон на півдні Німеччини оголосив про введення повного карантину. Це перше подібне рішення в країні з моменту першої хвилі коронавіруса.

Про це повідомляє ВВС.

Наголошується, що локдаун тривати близько двох тижнів.

"105 000 жителів громади Берхтесгеденер, межує з Австрією, зможуть залишати будинки тільки з найважливіших причин протягом наступних двох тижнів", - йдеться в повідомленні.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, за останні два тижні в регіоні рівень зараження коронавірусом досяг 273 випадків на 100 тисяч населення.

При цьому в Німеччині рівень зараження коронавірусом досяг 84 випадків на 100 тисяч населення.

На час локдауну в Берхтесгеденере школи, ресторани, бари, театри, спортивні зали, кінотеатри і готелі будуть закриті, однак церковні служби будуть вирішені.

Нагадаємо, раніше посилили карантин в Німеччині. По країні вводять різні обмеження, виходячи з захворюваності коронавірусом.

Крім того, міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження в місті.

Раніше у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він діятиме з 6 жовтня до 17 січня.

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