ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Бухаресті знову закривають школи, ресторани й кінотеатри

Бухарест, Вівторок 20 жовтня 2020 16:28
У Бухаресті знову закривають школи, ресторани й кінотеатри
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Влада у Бухаресті (Румунія) прийняла рішення з 20 жовтня закрити ресторани, розважальні заклади та школи. Таке посилення карантину пов'язане зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Digi24.

Як повідомляється, у місті будуть скасовані усі культурні заходи у приміщеннях. Школярі перейдуть на дистанційне навчання, але дитсадки та позакласні гуртки поки можуть продовжити роботу. У вищих навчальних закладах рішення про дистанційне навчання залишили за керівництвом.

Крім того, до 2 листопада маски стануть обов’язковими у всіх громадських місцях. Зазначається, що на Бухарест припадає більшість випадків зараження COVID-19 в країні. Загалом в Румунії за останню добу зареєстрували близько 3400 випадків коронавірусу, що є новим антирекордом.

Нагадаємо, раніше уряд Румунії прийняв рішення про припинення авіасполучення з країнами "жовтої зони" карантину.

Крім того, міністр охорони здоров’я Румунії Нелу Татару заявив, що туристам, які прибувають з країн з високим рівнем зараження COVID-19, потрібно буде надавати результати ПЛР-тестів на коронавірус і пройти 14-денний карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Румыния

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся