У Бухаресті знову закривають школи, ресторани й кінотеатри

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Влада у Бухаресті (Румунія) прийняла рішення з 20 жовтня закрити ресторани, розважальні заклади та школи. Таке посилення карантину пов'язане зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Digi24.

Як повідомляється, у місті будуть скасовані усі культурні заходи у приміщеннях. Школярі перейдуть на дистанційне навчання, але дитсадки та позакласні гуртки поки можуть продовжити роботу. У вищих навчальних закладах рішення про дистанційне навчання залишили за керівництвом.

Крім того, до 2 листопада маски стануть обов’язковими у всіх громадських місцях. Зазначається, що на Бухарест припадає більшість випадків зараження COVID-19 в країні. Загалом в Румунії за останню добу зареєстрували близько 3400 випадків коронавірусу, що є новим антирекордом.

Нагадаємо, раніше уряд Румунії прийняв рішення про припинення авіасполучення з країнами "жовтої зони" карантину.

Крім того, міністр охорони здоров’я Румунії Нелу Татару заявив, що туристам, які прибувають з країн з високим рівнем зараження COVID-19, потрібно буде надавати результати ПЛР-тестів на коронавірус і пройти 14-денний карантин.