Почему мы уходим от тех, кого все еще любим: эксперт объяснил парадокс

Фраза "Я тебя люблю, но ухожу" - одно из самых болезненных признаний в отношениях. Почему так происходит? Почему даже искренние чувства не спасают пары от разрыва? Современная психология дает четкие ответы: любовь - не единственное условие для счастливых и здоровых отношений.

Почему люди могут разорвать отношения, даже когда имеют еще сильные чувства друг к другу, объяснил для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Это звучит нелогично. И очень больно. Но так бывает - мы еще любим человека, но выбираем уйти. Не из-за прихоти, не из-за эмоционального всплеска, а потому, что иногда любовь - это не все.

Вот самые частые причины, почему люди выбирают разрыв, даже когда сердце все еще трепещет:

Несовместимость в важном

Любовь есть, но у одного - желание семьи, у другого - свободы без обязательств. Кто-то хочет детей, кто-то - путешествовать по миру. И годы компромиссов заканчиваются фразой: "Я не могу больше идти против себя".

"Важно понимать, что несовместимость - это не вина кого-то из партнеров. Так сложилась жизнь и нет виноватых. Лучше признать реальность, чем упорно игнорировать и страдать вдвоем", - говорит эксперт.

Хроническая боль

Постоянная критика, равнодушие, холод или бесконечные конфликты. Даже если есть любовь, психика говорит: "Извини, но я больше так не могу".

"Постоянные ссоры приводят к эмоциональному выгоранию. И если вы чувствуете больше тревоги, чем радости - лучше поставить точку", - советует Виталий Курсик.

Разный уровень усилий

Один строит отношения, другой - просто существует в них. И тот, кто вкладывается, в конце концов устает. Потому что любовь - это не постоянные жертвы.

"Отсутствие взаимности в усилиях обесценивает связь. Один из партнеров постоянно чувствует себя несчастным. Важно не количество чувств, а равенство в усилиях поддерживать близость и связь", - отмечает коуч.

Нерешенные травмы

Прошлое партнера или собственное тянется в отношения, мешает доверять, открываться, строить что-то настоящее. И тогда любовь разбивается о стену из боли, которую не лечили.

Рост в разные стороны

Люди меняются. Иногда - в противоположных направлениях. Один ищет смысл, второй - стабильность. И любовь здесь не виновата. Просто больше не по пути.

"И так бывает. Со временем появляется отчуждение, потому что любовь хоть и была сильной, но она не выдержала изменений. И это тоже нормально - иногда отношения выполнили свою функцию в жизни партнеров и должны завершиться естественно", - говорит специалист.

Такие разрывы всегда сложные. Они не выглядят, как киношные скандалы. Чаще - это тихий разговор с комом в горле.

"Любовь - не гарантия счастья, если не хватает базовых вещей - уважения, доверия, развития, общих ценностей. И порой единственный здоровый выход из ситуации - уйти. А иногда уйти - это тоже проявление любви. К себе, к жизни, к будущему. Потому что оставаться в том, что уже не живет, - это точно не любовь. Даже если сердце еще немного тоскует", - резюмирует Виталий Курсик.