Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, як вирішують проблеми з працевлаштуванням ветеранів. За минулий рік було працевлаштовано 6,1 тисячі ветеранів.
Про це міністр розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
У міністерстві планують створити онлайн-платформу розвитку ветеранського бізнесу, яку назвали "OLX для ветеранів".
Цю платформу створять щоб ветерани мали безкоштовний рекламний майданчик для себе, щодо своєї продукції, наявності робочих місць, пошуку бізнес-партнерів тощо.
"Ми говоримо про те, що треба розвивати ветеранський бізнес. У багатьох із захисників змінюється підхід до життя після війни", - повідомила Лапутіна.
Міністр також хоче, щоб ветерани йшли на державну службу.
Нагадаємо, в Україні запустять електронний реєстр ветеранів.
Крім того, в Україні з'явиться ветеранський фонд.