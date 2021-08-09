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Лапутіна розповіла, як вирішують проблеми з працевлаштуванням ветеранів

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, як вирішують проблеми з працевлаштуванням ветеранів. За минулий рік було працевлаштовано 6,1 тисячі ветеранів.

Про це міністр розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

У міністерстві планують створити онлайн-платформу розвитку ветеранського бізнесу, яку назвали "OLX для ветеранів".

Цю платформу створять щоб ветерани мали безкоштовний рекламний майданчик для себе, щодо своєї продукції, наявності робочих місць, пошуку бізнес-партнерів тощо.

"Ми говоримо про те, що треба розвивати ветеранський бізнес. У багатьох із захисників змінюється підхід до життя після війни", - повідомила Лапутіна.

Міністр також хоче, щоб ветерани йшли на державну службу.

Нагадаємо, в Україні запустять електронний реєстр ветеранів.

Крім того, в Україні з'явиться ветеранський фонд.

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