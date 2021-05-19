ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг. Він у п'ять разів більший за Київ

Новость на русском →
Середа 19 травня 2021 12:54
Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг. Він у п'ять разів більший за Київ Фото: айсберг а-76 порівняли з іспанською Майоркою (esa.int)
Автор: РБК-Україна

Від Антарктиди відколовся айсберг площею близько 4 320 квадратних кілометрів. На сьогодні це найбільший айсберг у світі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейського космічного агентства.

Повідомляється, що він відколовся від західної сторони шельфового льодовика Ронне в морі Ведделла. Айсберг отримав назву А-76. Згідно з супутниковими знімками, він має довжину близько 170 км і ширину 25 км.

Величезні розміри айсберга роблять його найбільшим у світі, яким раніше вважався айсберг A-23А площею близько 3 880 квадратних кілометрів. Він також знаходиться в морі Ведделла. Нинішній рекордсмен за площею в п'ять разів більше за Київ.

Традиційно айсберги отримують назви відповідно до антарктичного квадранта, в якому вони були спочатку помічені, і їм присвоюють порядковий номер. Потім, якщо айсберг трісне, до назви додається ще одна буква.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з найбільших у світі айсбергів A68 майже повністю розтанув. У 2017 році він відколовся від Антарктиди, його площа становила майже 6 000 квадратних кілометрів. Зараз його площа скоротилася до приблизно 20,5 кв.км, тобто майже в 300 разів.

На початку березня відколовся айсберг під назвою A-74 розміром з Нью-Йорк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Антарктида айсберг
NEWS
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні