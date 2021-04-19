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Зменшився в 300 разів. Один з найбільших у світі айсбергів майже розтанув

Новость на русском → Антарктида, Понеділок 19 квітня 2021 07:07
Зменшився в 300 разів. Один з найбільших у світі айсбергів майже розтанув Фото: айсберг зменшився у площі майже в 300 разів (pexels/@brent-olson)
Автор: Даша Харченко

Один з найбільших у світі айсбергів A68 майже повністю розтанув. У 2017 році він відколовся від Антарктиди з площу майже 6 тисяч квадратних кілометрів.

Про це повідомляє BBC.

Зараз айсберг зменшився у площі до приблизно 20,5 кв. км, тобто майже в 300 разів.

"Супутники показують, що цей мегаайсберг наразі практично зник - від нього лишилися незліченні дрібні фрагменти, які, за словами Національного льодового центру США, більше не варто відстежувати", - йдеться у повідомленні.

A68 відколовся в 2017 році від льодовикового шельфу на краю Антарктичного півострова.

Протягом року він майже не рухався, але потім почав дрейфувати на північ.

За словами науковців, айсберг зруйнували хвилі, тепла вода та висока температура повітря в Атлантиці.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що айсберг під назвою A-74 остаточно відірвався від льодовикового шельфу Антарктиди. Американське космічне агентство NASA показало вражаючу фотографію цього айсберга з космосу. Названий A-74 айсберг має площу близько 1270 квадратних кілометрів, що дорівнює розміру Нью-Йорка.

РБК-Україна писало також про те, що українські полярники показали аномалію в Антарктиді.

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