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Ландсбергис о западной поддержке Украины: мы еще не исчерпали колодец

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 21:42
Ландсбергис о западной поддержке Украины: мы еще не исчерпали колодец Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что западная поддержка Украины еще не достигла своего предела и должна продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV3.

"Несмотря на то, что суммы сейчас кажутся внушительными, мы и раньше - и Литва тоже - участвовали в военных действиях по стабилизации ситуации в том или ином регионе, конечно, в более крупных масштабах", - заявил он.

По словам Ландсбергиса, поддержка Киева в размере 60 млрд евро намного меньше, чем, например, вклад Запада в миссию в Афганистане.

"Мы еще не исчерпали весь колодец", - сказал министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите ЕС призвал увеличить поставки Украине дальнобойных ракет.

Кроме того, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель указал, что на саммите стран ЕС хотят обсудить увеличение производства боеприпасов для поставок Украине.

Добавим, что министры обороны и иностранных дел согласовали совместную закупку боеприпасов для Украины.

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