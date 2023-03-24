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Ландсбергіс про західну підтримку України: ми ще не вичерпали колодязь

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П'ятниця 24 березня 2023 21:42
Ландсбергіс про західну підтримку України: ми ще не вичерпали колодязь Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що західна підтримка України ще не сягнула своєї межі і має тривати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV3.

"Не дивлячись на те, що суми зараз здаються значними, ми й раніше - і Литва теж - брали участь у військових діях зі стабілізації ситуації в тому чи іншому регіоні, звісно, у більших масштабах", - заявив він.

За словами Ландсбергіса, підтримка Києва в розмірі 60 млрд євро набагато менша, ніж, наприклад, внесок Заходу в місію в Афганістані.

"Ми ще не вичерпали весь колодязь", - сказав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті ЄС закликав збільшити постачання Україні далекобійних ракет.

Крім того, раніше голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що на саміті країн ЄС хочуть обговорити збільшення виробництва боєприпасів для постачання Україні.

Додамо, що міністри оборони та закордонних справ погодили спільну закупівлю боєприпасів для України.

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