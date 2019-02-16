Лагард наполягає на більш глибоких реформах в Україні

Лагард виступила із заявою за підсумками дискусії з Юлією Тимошенко

Международный валютный фонд (МВФ) выступает за более глубокие структурные реформы в Украине для повышения уровня жизни в стране. Об этом в Мюнхене заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Сообщается, что сегодня в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Лагард провела встречу с кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко. По словам Лагард, беседа была посвящена последним экономическим событиям в Украине и необходимости дальнейшей реализации программы реформ в рамках меморандума с МВФ, включая борьбу с коррупцией.

"Я подчеркнула необходимость для Украины сохранить успехи, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности, а также продолжить более глубокие структурные реформы, необходимые для достижения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни людей", - добавила Лагард.

Напомним, ранее в МВФ оценили способность Украины погашать долги. В частности, в фонде уверены, что дефолта Украины не ожидается.

Кроме того, МВФ уверен в неэффективности контроля над ценами на газ с точки зрения обеспечения социальной защиты.