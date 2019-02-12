У МВФ оцінили здатність України погашати борги

Фото: колаж (РБК-Україна)

Дефолту в Україні не очікується

Міжнародний валютний фонд впевнений у спроможності України погашати борги за кредитами минулих років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови представництва МВФ в Україні Йости Люнгмана інтернет-виданню FinClub.

Зокрема, Люнгман зазначив, що зараз Україна входить у період порівняно високих боргових виплат і це ні для кого не було несподіванкою. Однак, на його думку, поєднання політики НБУ, спрямованої на накопичення золотовалютних резервів, і суттєва фінансова підтримка від міжнародного співтовариства означає, що Україна зможе обслуговувати свої боргові зобов'язання.

У той же час ситуація залишається нестійкою. Протягом останнього півроку міжнародні ринки капіталу позначилися певною нестабільністю. У цих умовах Україні необхідно зберегти макроекономічну стабільність, зменшувати свій борг, проводити структурні реформи, які дозволять залучити інвесторів і таким чином посилити зростання, рекомендував Люнгман.

"Якщо продовжувати податкову і бюджетну політику в її нинішньому руслі, то частка державного боргу до ВВП буде знижуватися. Всі заходи, вказані в програмі, яку підтримує МВФ, спрямовані на зменшення державного боргу", - зазначив він.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, у 2018 рівень боргу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн і в доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.