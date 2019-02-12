Глава представництва МВФ прокоментував ціни на газ в Україні

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Контроль над цінами приводить до корупції і надмірного споживання

Міжнародний валютний фонд на досвіді багатьох країн впевнений в неефективності контролю над цінами з точки зору забезпечення соціального захисту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови представництва МВФ в Україні Йости Люнгмана інтернет-виданню FinClub.

З точки зору МВФ, найбільш оптимальний підхід - надати право ринкам визначати ціну, а потім надавати адресні субсидії тим, хто їх найбільше потребує, сказав Люнгман і зазначив, що контроль над цінами приводить до надмірного споживання і корупції.

Голова представництва МВФ нагадав про прогрес України за останні п'ять у відході від урядового контролю над цінами на газ для домогосподарств.

"У результаті багаті домогосподарства платять істотну частку вартості енергоносіїв, які вони споживають. А додаткові надходження до бюджету забезпечують ресурс, який використовується для надання допомоги менш забезпеченим домогосподарствам, які не можуть повністю сплатити ціну на енергоносії. Система субсидій була значно розширена, і вона забезпечує систему соціального захисту для значної частини менш заможних домогосподарств", - сказав він.

Люнгман також зазначив, що нецільовий і неефективний спосіб надання субсидій кожному зараз заміщається прозорою і адресною субсидією для тих, хто дійсно її потребує.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). На травень 2019 року запланований черговий етап підвищення цін на газ.

Нагадаємо, в МВФ заявили, що метою програм Міжнародного співробітництва фонду з Україною є досягнення сталого економічного зростання в країні і підвищення рівня життя людей.