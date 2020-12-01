Лачинський район переходить під контроль Азербайджану

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про колони військової техніки, які успішно зайшли до Лачинського району в Нагірному Карабасі. З району вийшли всі війська Вірменії.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Відповідно до тристоронньої заяви, підписаної президентами Азербайджанської Республіки, Російської Федерації та прем'єр-міністром Республіки Вірменія, підрозділи азербайджанської армії 1 грудня увійшли у Лачинський район", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, на початку листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Після цього 20 листопада в рамках мирної угоди під контроль Азербайджану перейшов Агдамський район, який межує з Нагорним Карабахом.

Крім того, 25 листопада Кельбаджарський район, прилеглий до Нагорного Карабаху, перейшов під контроль Азербайджану.

Також РБК-Україна писало, що жителі Лачинського, Кельбаджарського, Агдамського районів перед тим, як покинути території, спалюють свої будинки, магазини та інші споруди.